Demet Akalın şehit polisimizin arkasından söyledi: İdam gelsin Sosyal medya hesabından polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden zanlının videosunu paylaşan Demet Akalın, idam çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi

İstanbul Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti adlı şüphelinin yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit oldu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabını aktif kullanan Demet Akalın, bir kez daha idam çağrısı yaptı.

Daha önce de defalarca idam çağrısı yapan Akalın, tek çözümün bu olduğunu söyledi.

"BAŞKA ÇÖZÜMÜ YOK"

Akalın, şehidimizin fotoğrafını paylaşarak, "İdam gelsin. Başka çözümü yok işte yok. Yaşamasın bu asalaklar." dedi.

Akalın, 8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran için yine idam çağrısında bulunmuş ve gereğinin bu olduğunu söylemişti.