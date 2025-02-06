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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine dikkat çeken bir yorumuyla gündem oldu.

X platformunda bir kullanıcının, fenomen Sibil Çetinkaya hakkında yaptığı eleştiriye dahil olan Akalın, yorum yaptı.

"YÜZÜNDEN BELLİ"

Fenomen Çetinkaya’nın tanıttığı ürünleri aslında kullanmadığını öne süren paylaşımın altına yorum yapan Akalın, "Zaten niye kullanayım, kızın yüzü puf böreği gibi şiş" diyerek tepki çekti.

Ünlü şarkıcının bu çıkışı sosyal medyada tartışma yarattı.