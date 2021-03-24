Demet Akalın: Sponsorlarım sağ olsun

Pandemide konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, dünyaca ünlü kıyafetlerini sponsorların aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Giydiği pahalı markalar ve lüks alışverişleriyle sık sık gündeme gelen Akalın, bu kez de dünyaca ünlü markalar Dolce Gabbana ve Louis Vuitton'a ait ayakkabı, gözlük ve çantasıyla dikkat çekti.

"ÇOK PAHALI DEĞİL BE"

Gözlük ve çantayı kendisinin aldığını belirten Akalın, ayakkabısı ve kıyafetlerinin ise sponsorluk olduğunu söyledi: "Kıyafetlerim çok pahalı değil, ucuz bunlar be, ayakkabılarım da sponsordan. Sponsorlarım sağ olsun." diye yanıtladı.

"BEDAVA TATİL YAPTIM"

Geçtiğimiz haftalarda da Dubai'ye giden Akalın, çok konuşulan o tatilin de sponsorlar tarafından karşılandığını söyledi: "Evet, yaptım ama bedava yaptım. Onların hepsi sponsor ile arkadaşlar, gittim geldim."

Tatilde parmağında 3 milyon TL değerinde tektaşıyla havuz başında verdiği poz da çok konuşulan şarkıcı, o zaman eleştirileri; "Allah'a şükür Allah garibana veriyor. Otelim de uçağım da sponsor. Damı akan evden Dubai'lere uzanan hikayem, temiz kalbimden." diyerek yanıtlamıştı.