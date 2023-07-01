Demet Akalın takipçisine küfretti Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, "Abla yaşlanmışsın. Kusura bakma ama söylemem lazım" diye yorum yazan takipçisine "Bu çirkinlikle aç karnına g***tümü ye" cevabını verdi.

Türk pop müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Demet Akalın, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Hem Instagram hem de Twitter üzerinden sık sık yaptığı paylaşımlarla gündem olan Akalın, sorunlu yazı diliyle de eleştirilerin hedefinde.

Twitter üzerinden geçtiğimiz aylarda depremzedelere yapılan hakaret dolu mesajları beğenen Akalın, bir skandala daha imza attı.

Demet Akalın bu defa ise bir takipçisinin yorumuna hakaret dolu bir cevapla karşılık verdi.

Takipçisine küfretti

Sosyal medya üzerinden Bodrum konser fotoğraflarını paylaşan Demet Akalın, eleştirilere tahammül edemedi.

Konser karelerine yorum yapan bir takipçisine saygısızca cevap veren Akalın, görenleri hayrete düşürdü.

Akalın'ın bir hayranı, "Abla yaşlanmışsın. Kusura bakma söylmem lazım" şeklinde bir yorum yaptı.

Bu yoruma öfkelenen Akalın takipçisine küfrederek, sosyal medyada bir skandala daha imza atmış oldu.

"Aç karnına..."

Demet Akalın kendisine yorum yazan hayranına, "Bu çirkinlikle aç karnına g***tümü ye" şeklinde cevap yazdı.