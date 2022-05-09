Demet Akalın, Trabzonspor üzerinden Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı

Dünya starı olmaya çalışan Aleyna Tilki'yi, Demet Akalın fena bozdu.

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da taraftarlar, ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 'Kulüpte' şarkısıyla eğlenmiş, kutlamalar dünya gündemine oturarak 1 milyardan fazla izlenmişti.

Dün İstanbul'da gerçekleşen ikinci kutlamada yine renkli görüntüler yaşandı. Akalın'ın şarkısı yine çalındı ve coşku dolu dakikalar yaşandı.

Bir takipçinin telif bildiriminde bulun önerisine Demet Akalın'dan göndermeli cevap geldi.

"Önemli olan don değilmiş"

"Telif at izinsiz yayın diye yasakla bu videoyu, kral olursun.." diye bir mesaj atan Twitter kullanıcısına cevap veren Demet Akalın; "Hahhaha adamlar beni dünya starı yapacak şaka mısın? Aleyna duymasın, hayal kuruyordu ama ben oturduğum yerden FIFA'dayım. Neymiş önemli olan don değil şarkıymış." dedi.

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