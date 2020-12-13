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    Demet Akalın ve Alişan, koronavirüs aşısı olacak

    Eşi Okan Kurt'un koronavirüs aşısı olmak istemediğini belirten Demet Akalın, Alişan'la birlikte aşı yaptıracağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 13:10
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    Demet Akalın ve Alişan, koronavirüs aşısı olacak

    Şarkıcı Demet Akalın, bir mobilya fuarı çıkışında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

    Bilindiği üzere koronavirüs aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından birçok isim aşıyı olmak üzere sıraya girmişti.

    Siyasi isimlerin ve bilim adamlarının açıklamalarının ardından ünlülerden de aşıya yönelik olumlu tepkiler geldi.

    "BİZ ALİŞAN İLE GİDİP, YAPTIRACAĞIZ"

    Şarkıcı Demet Akalın gönüllüsü olduğunu belirttiği aşıyla ilgili, "Sağlık Bakanlığı’na kendimi yazdırdım. Okan yaptırmak istemiyor. Biz Alişan ile gidip, yaptıracağız." dedi.

    Demet Akalın ve Alişan, koronavirüs aşısı olacak #1

    EŞİ SURVİVOR'A GİDEMEYECEK

    Sevgilisi Okan Kurt'un Survivor'a katılacağı ile ilgli konuşan Akalın, şu ifadeleri kullandı:

    "Okan’ın olmasına çok istedik ama Hira engeline takıldı. Sanırım gidemeyecek. Hira, 'Bir daha seninle ömür boyu konuşmam' dedi. Acun Bey beni ilk aradığında zaten gitmesini çok istiyordum.

    "GİTSE NEFES ALIRDIM"

    Okan'da kendini denemesi açısından gitmek istiyor. Bizim Okan ile karakterlerimiz hep kazanmak üzerine. Allah korusun beş ay falan kalır. Onun için çok zor. 13-14 yıldır sıkı bir Survivor izleyicisiyim. İki hafta gitseydi iyi olurdu nefes alırdım."

    Demet Akalın ve Alişan, koronavirüs aşısı olacak #2

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