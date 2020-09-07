Demet Akalın ve Alişan, programa konuk bulmakta zorlanıyor

Alişan ve Demet Akalın, sabah saatlerinde canlı olarak yayınlanan magazin ağırlıklı programa konuk bulamadıklarını itiraf etti.

Koronavirüs salgını büyük bir hızla devam ederken ünlü isimler ekranlara dönmeye başladı.

Kısa bir süre önce canlı yayınlanan bir sabah programı yapmaya başlayan Alişan ve Demet Akalın programa konuk bulmak için çabalıyor.

"PROGRAMA ÇAĞIRIYORUZ AMA KATILMAMAK İÇİN BİZE YALAN SÖYLÜYORLAR"

Virüs tehlikesinin bir türlü azalmaması nedeniyle canlı yayınlanan programlarına konuk bulamamaktan şikayet eden Alişan ve Demet Akalın arasında itiraf niteliğinde bir diyalog yaşandı.

“İnsanları programa çağırıyoruz ama katılmamak için bize yalan söylüyorlar, ‘müziği bıraktım’ diyorlar." diyen Demet Akalın'a, Alişan, "Bunu dedikten bir hafta sonra şarkı çıkaranlar var. Ayıp.” şeklinde cevap verdi.

EVİNE BİLE KABUL ETMEDİ

Canlı yayında programlarına konuk bulmakta zorluk yaşadığını itiraf eden ikiliden Demet Akalın, büyük bir sanatçıyı katılmayacağını bildiği halde aradığını ‘bari çaya geleyim’ şeklindeki ricasına bile olumlu cevap alamadığını söyledi.