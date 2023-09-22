Demet Akalın ve Işın Karaca'nın arası açıldı! Karaca 'Beğenmedim' dedi, Akalın çıldırdı Yakın arkadaş oldukları bilinenen Demet Akalın ve Işın Karaca karşı karşıya geldi. Karaca'nın Demet Akalın'ın şarkısını beğenmediğini söylemesi, ipleri kopardı.

AA & Ensonhaber

İki yakın dost Işın Karaca ve Demet Akalın arasında şarkı yüzünden kriz çıktı.

Yediği içtiği ayrı gitmeyen Demet Akalın ile arasında sorun olduğunu söyleyen Işın Karaca, 2. Sayffa programına katıldı ve önemli açıklamalar yaptı.

Akalın'ın yeni şarkısı "Bana Yolla'yı" dinleyip dinlemediği sorulan Karaca, "Dinledim, beğenmedim. Söylemedim. Çalışmıyoruz bu aralar. Nedenini hiç bilmiyorum. Bu aralar görüşemiyoruz" dedi.

Işın Karaca'nın bu açıklamalarına sessiz kalmayan Demet Akalın ise adeta çıldırdı.

Instagram'dan gönderi

Ünlü şarkıcı önce Instagram hesabından, "Benden bir şey saklayabileceğine inanan herkesi tebrik ederim ama unutmayın. Ya içime doğar ya karşıma çıkar. Her şey tam da böyle, çok temiz çok güzel kalbimiz var çünkü" notunu paylaştı.

"Keyfim için çıkardım"

Ardından bir takipçisinin yorumuna karşılık olarak şunları yazdı:

"Oh keyfim için çıkardım. Oh canım sağolsun. E biz de milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik! Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik."