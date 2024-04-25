Demet Akalın'ın kiracı isyanı: Çıksın evimi depremzedeye vereceğim Kiracısıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Demet Akalın, bugün yaptığı açıklamada ise adli süreci başlatacağını söyledi.

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ensonhaber.com

Demet Akalın, mankenlik döneminde aldığı evini kiraya verdi ancak bin pişman oldu...

O dönem zorluklarla ev aldığını söyleyen Akalın, kiracısıyla yaşadığı krizi dün TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında anlattı.

"5 bin liraya bugün bir yere gidiyorsun dört kişi, üç-dört bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor. Ben bunu canlı yayında söylediğim için; adamın ukalalığına bak emlakçıya gidip 'Programda bahsetti, zam yapacaktım vazgeçtim.' demiş" sözlerine yer veren Akalın, yaşadığı soruna dair bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Kiracısıyla mahkeme sürecinin başlayacağını söyleyen Akalın, Gel Konuşalım programındaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Evime güzel bakıyor ama 5 bine oturuyor"

Şimdi benimkisi 1+1 İstanbul'da. 1,5 senedir falan oturuyor. Ben üsluptan rahatsızım. Yani burada söyledim diye. Ama beyefendinin durumu gerçekten çok iyi. Evim az kullanılıyor olabilir. Evimize güzel bakıyor olabilir Allah razı olsun, teşekkür ederiz ama 5 bin liraya oturuyor.



Demin çok güzel bir şey söyledin. Enflasyon aşkım. O zaman devlet diyecek dolar - euro üzerinden olsun. O zaman sıkıntı kalmaz. O zaman dolar üzerinden olsun. Başkası 25 bin benimkisi 5 bin liraya oturuyorsa ben mağdurum. Ben senelerce orayı çalışıp almışım.

"Mahkemeye vereceğim"

Neden hep kiracılar haklı? Sen o zaman ev sahiplerini de koruyacaksın. Vergiyi veren biziz. Gelip birileri bedava otursun diye değil. Ataşehir'de çok lüks hani o bilinen sitelerden birinde, güvenlikli bir sitede, havuzlu bir sitede 1+1, 5 bin liraya olmaz. 25 bin lira olmuş normal rayici. Dersin ki bu biraz altında kaldı.



Ben yapmayacağım diyemezsin. Mahkemeye vereceğim tabii ki. Mahkemeye verince geçmiş zamanı da alabiliyormuşsun. Ben şimdi 'Annem geliyor' deyip çıkartabilirdim onu. Ama başka evlerin olduğu için öyle bir şey yapamıyorsun. Bir sürü kurnazlık var. Ben onlara girmek istemiyorum. Siz cinsiniz bizim kafamız daha çok çalışıyor ama.

"Evimi depremzedeye kiralayacağım"

Rayiç bedeli 25 bin lira olan yerde adam 5 bin liraya oturamaz. Bir yere yemeğe gittiğinde 4 kişi 5 bin lira veriyorsun. Adamın durumu olmaz. Bak ben açık yüreklilikle söylüyorum. Çıksın evimi depremzedeye kiralayacağım. Almayacağım para. Hadi hodri meydan!

"Senin için sanki ben aldım bedava otur diye"