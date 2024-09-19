Demet Akalın ve Müge Anlı'nın 'Narin' çatışması Narin Güran cinayetini takip eden ve 'İdam gelsin' açıklaması yapan şarkıcı Demet Akalın, Müge Anlı'ya seslenerek 'Neden işlemiyorsun' dedi. Müge Anlı bu sorulara canlı yayın esnasında cevap verdi.

Büşra Yıldız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra bir çuval içerisinde derede cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti, milyonların yüreğini yaktı.

Narin Güran soruşturması sürmesine rağmen, küçük çocuğun kim tarafından ve ne için öldürüldüğü ise bir olarak kaldı.

Sosyal medyada baz kullanıcılar, canlı yayınlarda birçok cinayeti çözen ve aydınlatan Müge Anlı'nın, konuyu işlemesi gerektiği yorumlarını yaptı.

13 Eylül'de programı başlayan Müge Anlı ise, Narin Güran ile ilgili bir adım atmamış ve yayın yasağını dile getirmişti.

"NEDEN NARİN'İ İŞLEMİYORSUN"

Cinayete ilişkin soruşturma genişlerken, Narin haberlerini yakından takip eden şarkıcı Demet Akalın, bir sorusuyla tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Akalın, Müge Anlı'ya ithafen şu paylaşımı yaptı:

Sevgili Müge Anlı, ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun! Neden!

Akalın, yaptığı paylaşımın altına gelen, 'Koskoca polis teşkilatımız var. Onlar elinden geleni yapıyorlardır' yorumuna, 'Cinayet işliyor, kadının işi bu, farklı yerden bakıyor. Şu an bile 16 senelik cinayeti çözdü.' sözleriyle cevap verdi.

CANLI YAYINDA CEVAP VERDİ

Müge Anlı ise, Demet Akalın'ın yapttığı paylaşım sonrası kendisinden Narin'i işlemesini isteyen kişilere canlı yayında cevap verdi.

"HERKES KONUŞMALARINA DİKKAT ETSİN"

Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:



Ben haberimi, nokta vuruşumu yaparım. Sonrasında tutuklanır, tutuklanmaz, 3-4 yıl yer orası beni ilgilendirmez. Ben gazeteciyim, ben olayı dağıtmam... Herkes konuşmalarına dikkat etsin. Narin konusunu işlememe nedenim de bu. Hala bu konularda adımın geçmesini de esefle kınıyorum. Ben özellikle bu konuya girmedim. Ben yayına girerken yayın yasağı vardı... Benim adımı da kimse bu işlere katmasın. Katanlara da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim çünkü o iş belli. Tutuklanma olmuş, gözaltına alınan var. O benim yapabileceğim bir şey değil, bizden çıktı. O yüzden öyle Müge Anlı gazeteciliği herkesin üstesinden gelebileceği, altından kalkabileceği bir şey değil.

DEMET'TEN CEVAP GECİKMEDİ

Müge Anlı'nın programı sonrası, Akalın yeni bir paylaşım daha yaptı.

Akalın, "Mügecim bana sallamana gerek yok! Seni izler hapisten belki insafa gelir 'horozumu kesiyordu' diyen anası! Ayyy herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız olursun ki garip!" ifadelerini kullandı.

"SANA SÖYLER MİYİM DEDİ"

İkilinin birbiriyle atıştığını düşünen sosyal medya kullanıcıları bi anda olaya kilitlenirken, Demet Akalın yeni paylaşımıyla herkesi susturdu.

Demet Akalın, Müge Anlı'nın kendisini aradığını belirterek:

Sevgili Müge aradı sana söyler miyim? Aşkolsun dedi...Peki.