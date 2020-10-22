Demet Akalın, yeni dudaklarını çok beğendi

Demet Akalın, yeni dudaklarını çok beğendi

Daha önce yüzüne botoks yaptıran şarkıcı Demet Akalın, üst dudağına da dolgu koydurttu.

Şarkıcı Demet Akalın, 3 gün önce radikal bir karar alarak ilk kezdudaklarına dolgu yaptırmıştı.

YENİ HALİNE BAKMAYA DOYAMIYOR

Daha önce botoks yaptıran Demet Akalın, yaptırdığı dudak dolgusunu çok beğendi.

Sosyal medya hesabından sürekli dudaklarını öne çıkardığı fotoğraflar paylaşan Akalın'ın yeni halinden çok memnun olduğu öğrenildi.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu arada Demet Akalın'ın büyüyen dudakları takipçilerini ikiye bölmüştü. Şarkıcının yeni halini beğenen hayranlarının yanı sıra "Doğal halin daha güzeldi" yorumları yapanlarda çoktu.