Demet Akalın, yenidoğan çetesine isyan etti

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Türkiye, yenidoğan çetesini konuşuyor.

İstanbul, Çorlu ve Tekirdağ'da 12 bebeğin bile bile ölümüne neden olan çete, çökertildi.

Çetenin çökertilmesinin ardından şüphelilerin aralarında geçen konuşmaları da kan dondurdu.

DEMET AKALIN SESSİZ KALMADI

Sosyal medya hesabından konuya dair konuşan Demet Akalın, çeteye isyan etti.

"Asılsalar içim acımaz" diyen Akalın, "Suratından nuru gitmiş insan müspettesi!! Umarım en derin hapislerde çürürsün!! Fareler yesin suratını." diyerek tutuklanan hemşirelerden birini de paylaştı.

"PİS ELLER"

Akalın devam eden sözlerinde de, "Pis eller yenidoğan bebeklere kadar inmiş!! Pislik bu insanlar pislik! Nasıl yemek yiyip, çocuklarının suratlarına bakabiliyorlar acaba?" ifadelerini kullandı.