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    Demet Akalın'ın yumurtaya isyanı

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yumurta fiyatlarını görünce Twitter hesabından tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:13
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    Demet Akalın'ın yumurtaya isyanı

    Gündemi yakından takip eden ünlülerden Demet Akalın, bu defa yumurtaya gelen son zamdan sonra tepkisini dile getirdi.

    Birkaç hafta önce 30’luk kolisi 30 lira olan yumurtaya bir zam daha geldi. Diyarbakır’da da yumurta fiyatlarına zam yapılarak 30’luk yumurta kolisi 60 lirayı buldu.

    Zarar ettiklerini söyleyen üretici, fiyatın 70 liraya çıkması gerektiğini aksi halde iflas edeceklerini dile getirdi.

    Bu gelişmeler üzerine Demet Akalın, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    "Taksici anlattı"

    "Suriyelilere bedava verilen tavuk yemi!!! Sen beslemeye kalksan sana yem yok! Sonra da 60 TL!! Bir taksici abi anlattı, istemiş 'Yem yok' demişler. Suriyeli komşusu bir de şikayet etmiş. İşi var onun satamaz yumurta diye! Bizi şikayet eden sözde misafirler!!!"

    Demet Akalın ın yumurtaya isyanı #1

    Demet Akalın ın yumurtaya isyanı #2


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