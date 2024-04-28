Demet Akalın, Zuhal Topal'ın kendisinden neden küstüğünü açıkladı Bir zamanlar yakın dost olan Demet Akalın ve Zuhal Topal, küslüğü sürüyor. Kendi programında konuşan Akalın, küslüğün nedenini söyledi.

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Demet Akalın şu sıralar TV8 ekranlarında sunduğu Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamalarla dikkati çekiyor.

Son olarak kiracısıyla yaşadığı sorunu anlatan Akalın, bu defa 10 yıldır Zuhal Topal ile küs olduğunu söyledi.

Akalın bir dönem yakın olduğu Topal'ın kendisiyle hiçbir şekilde konuşmadığını belirtti.

"Ay işte Zuhal hamile dedim"

Akalın, canlı yayında eski dostu için "Zuhal Topal da benimle konuşmuyor 10 senedir. Çok iyiydik falan böyle, 4-5 aile falan görüşüyoruz. Hamile, çok sevindik, yakın arkadaşlarımız, o kadar sevindik ki...

Benim yine böyle bir gecem... Ben basına yine biraz fazla eğlenceli olduğum için, "Ay işte Zuhal de hamile" dedim." açıklamalarında bulundu.

"Bir daha tövbe"

Ünlü şarkıcı aynı zamanda Zuhal Topal'ın kendisine hamilelik haberini verdiği için küs olduğunu ve kendisini gördüğünde merhaba bile demediğini anlattı.

Selamının havada kaldığını söyleyen ünlü isim "Bir daha asla tövbe" diyerek tepkisini de belli etti.