Demet Akalın'dan AKUT'a bağış

Sosyal medya hesabından AKUT için çağrıda bulunan popçu Demet Akalın, derneğe 5 bin TL bağışta bulundu.

Demet Akalın, Türkiye’yi yasa boğan İzmir depremi sonrasında insanların sosyal medya hesaplarında sadece yardım kampanyalarıyla ilgili paylaşımlar yapmasını savunmuştu.

Hata genç meslektaşı Aleyna Tilki'nin kendi fotoğrafını paylaşmasına sinirlenen Akalın, sosyal medyadan bir uyarıda bulunmuştu.

ALEYNA TİLKİ'YE KIZMIŞTI

Ünlü popçu, Tilki’nin gönderisine “Resimden çok şu AKUT’u paylaşsan inan faydası olur” yorumunu yazmış ve binlerce beğeni almıştı.

5 BİN TL YOLLADI

Sosyal medya hesabından AKUT için bağış çağrısı yapan popçu Demet Akalın, derneğe 5 bin TL bağışta bulundu. Akalın, bağış dekontunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.