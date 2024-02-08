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Demet Akalın'dan Aleyna Kalaycıoğlu yorumu: "Sen şortu don yapmaya devam"

Demet Akalın'dan Aleyna Kalaycıoğlu yorumu: "Sen şortu don yapmaya devam" Nagihan ile arası iyi olan Demet Akalın, tarafını seçti. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şoke eden bir yorumda bulundu.