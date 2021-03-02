Demet Akalın'dan bebek plasentası açıklaması

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 'Bebek plasentası yedi gençleşti' iddiasına yanıt verdi.

Pop müziğin en çok dinlenen şarkıcılarından Demet Akalın, hakkında çıkan 'Bebek plasentası yiyerek gençleşti' iddialarına sosyal medya hesabından sert sözlerle cevap verdi.

"Kafayı mı yediniz, Allah akıl fikir versin size" diyen Akalın sözlerine şöyle devam etti:

"KELLE PAÇAYI ZOR İÇTİM"

'Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..."

"ALLAH'IN CEZASI"

Haberi basına sızdıran kişiyi tanıdığını ima eden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu yapan tahmin ettiğim kişiyse Allah seni zaten benzetmiş de ne diyeyim sana bilmiyorum. Allah'ın cezası."

