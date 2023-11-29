Demet Akalın'dan Dilan Polat itirafı: Kolları mosmor olana kadar dayak yiyordu Dilan ve Engin Polat çifti hakkında konuşan Demet Akalın, şiddet iddialarını gündeme getirdi. Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi" dedi.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla suçlanan Dilan-Engin Polat çifti, tutuklandı.

İkilinin tutuklanmasının ardından bazı fenomenler mercek altına alınırken, iddiaların ise ardı arkası kesilmiyor.

Bu defa ikili hakkında konuşan kişi, Demet Akalın oldu. Akalın, Dilan Polat'ın Engin Polat'tan şiddet gördüğünü ileri sürdü.

TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına katılan Akalın, söylediği itiraf gibi sözlerle herkesi hayrete düşürdü.

"Dayak yiyordu, bana geldi"

Demet Akalın, "Benim görüştüğüm zamanlarda Engin bunu dövüyordu. Buraları (kolları) mosmordu. Dayak yiyordu ve bir gün bana geldi.

Ece diye yakın bir arkadaşım vardı. Ben dedim ki 'Ben götürmeyeyim karakola sen götür. Ben olunca iş başka yerlere gider, büyür. Medyatik olmasın.'

Dün 2. Sayfa'da hani bir hanımefendi çıktı, çocukluk arkadaşı. 'Engin'e çok aşıktı' falan filan. O başka bir sendrom, katiline aşık olan... Izdıraplarını da görmüştüm ve çok üzülmüştüm o zaman.

'Bu kadar sevdiğin adamın neler yaptığını ve senden habersiz böyle bir dünya içine seni soktuğunu bilmen bile... Benim başıma gelse bile çok kızardım.' diyen Demet Akalın, bu olayın 2017 yılında yaşandığını söyledi.

"4 bin lira kazanıyordu"

O zaman maddi durumunun iyi olmadığını ve Dilan'ın aylık 4 bin lira kazandığını belirten Demet Akalın, Engin Polat'ın o dönemlerde cam silme işi yaptığını açıkladı.