Demet Akalın'dan Mahsun Kırmızıgül'e destek

Yıllar sonra müziğe dönen ve yeni albümünü tanıttığı yılbaşı gecesinde istediği reytinglere ulaşamayan Mahsun Kırmızıgül’e Demet Akalın’dan destek geldi. Kırmızıgül de imalı bir teşekkür etti.

16 yıl aradan sonra müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül, yeni albümünü yılbaşı gecesi tanıttı.

Program yapacağı kanal ile 5 milyona anlaşan Kırmızıgül'ün tanıtımı günlerce yayınlandı ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı.

REYTİNGLERDE ÇAKILDI

Show TV'deki 'Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri' reytinglerde bekleneni veremedi.

31 Aralık Cuma akşamının reyting sonuçlarına göre, yılbaşı gecesini evde geçirenlerin çoğunluğu O Ses Türkiye Yılbaşı ve İbo Show Yılbaşı programlarını tercih etti.

“BU COŞKULU İNSAN SELİNİN ÖNÜNDE HİÇBİR KUVVET DURAMAZ”

85 kişilik orkestranın eşlik ettiği Kırmızıgül, yine de izleyenlere teşekkür etti.

Şarkıcı, “Gerek sinemada, gerek müzikte bana destek olan, yaptığım işleri takip edip bana sonsuz destek veren siz değerli dostlarıma teşekkür ederim. Akan selin önüne barajlar da, setler de kursalar nafile. Çünkü bu coşkulu insan selinin önünde hiçbir kuvvet duramaz. Canlarım, dostlarım benim iyi ki varsınız.” dedi.

“BİZDEN ALDIĞIN 16 YIL İÇİN AFFEDİLMEZSİN KRAL”

Kırmızıgül’e günler sonra Demet Akalın’dan destek geldi.

Akalın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bizden aldığın 16 yıl için affedilmezsin kral ama şarkılar o kadar güzel ki… Eskileri de dinleyip ağlamayan beri gelsin…” notunu düştü.

“HOCAM DİYEN, ABİ DİYEN, USTA DİYEN BİRÇOK İNSANIN CANI SAĞ OLSUN”

Kırmızıgül'den, Demet Akalın'a yanıt gecikmedi.

Akalın'ın yorumuna duygulanan Kırmızıgül, “Şu sanat dünyasında kimlere neler yaptım neler... Deme'tim içinden gelenleri paylaştığın için sana teşekkür ederim. Bu camiada katkılarım olan bana hocam diyen, abi diyen, usta diyen birçok insanın da canı sağ olsun.” yanıtını verdi.