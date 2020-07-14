Demet Akalın'dan mayolu poz

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, havuz başında mayosuyla poz verdi.

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından havuz başında çekilen mayolu pozlarını paylaşı.

"GERİ DÖNDÜ"

Akalın, Instagram'dan derin göğüs dekolteli siyah mayolu pozunu "Demet Akalın, eyvah geri döndü" notuyla yayınlandı. Fiziği ile dikkat çeken Akalın'ın paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

"ŞAKA MI?"

Seda Sayan, Özlem Yıldız, Mert Vidinli, Öykü Serter gibi ünlü isimler de Akalın'ın fotoğrafına yorum yaptı. Arkadaşları ünlü şarkıcının fotoğrafları için 'Şaka mı bu" dedi.

KIRMIZI MAYOSUYLA DA POZ VERDİ

Ünlü şarkıcı kırmızı mayosuyla çekilen havuz başı fotoğrafını ise hikayeler kısmından paylaştı.