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Demet Akalın'dan Mersin turu! Bakın kimin mezarını ziyaret etti...

Demet Akalın'dan Mersin turu! Bakın kimin mezarını ziyaret etti... Mersin'e giden Demet Akalın, Bergen'in mezarını ziyaret etti. Akalın o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.