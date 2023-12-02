Demet Akalın'dan Mersin turu! Bakın kimin mezarını ziyaret etti...

ensonhaber.com
Son dönemde Jess Molho ile sunduğu gündüz kuşağı programı ile adından söz ettiren Demet Akalın, hayat arkadaşı Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte Adana'ya gitti.
Adana'da kısa bir süre kaldıktan sonra Mersin'e geçen ve şehir turu yapan Akalın, Bergen'in mezarını ziyaret etti.
"Nur içinde yat"
Şarkıcı, 1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından silahla vurularak öldürülen meslektaşı Bergen'in mezarına gitti. Akalın, yayınladığı fotoğrafa, "Nur içinde yat" mesajını yazdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış