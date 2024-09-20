Demet Akalın'dan Müge Anlı açıklaması: "Beni aradı" Narin olayı yüzünden tartıştıkları iddia edilen ikiliden yeni haber. Canlı yayında sert bir açıklama yapan Müge Anlı, daha sonra Demet Akalın'ı aradı.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan tam 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayet olayı yüzünden Demet Akalın ile Müge Anlı'nın birbirine girdiği iddia edilmişti.

"KONUŞMAK LAZIM"

Müge Anlı'nın Narin'in cinayetini kısa bir sürede çözeceğine inanan birçok kişi, ünlü ismin bu cinayeti programında işlemesi gerektiğini savunmuştu. Müge Anlı da yayına başladığı ilk gün "Benim dışımda kimse yayın yasağını dinlemedi. Ama yayın yapan arkadaşlarıma bir şey söylemiyorum. Bu haberlere neden yayın yasağı geliyor, onu konuşmak lazım. Bana da gelen çok bilgi var ancak mahkeme kararı var. Açıklayamıyorum." demişti.

DEMET İSYAN ETTİ

Müge Anlı'ya "Neden Narin'i işlemiyorsun?" diye soran ünlü şarkıcı Demet Akalın, günler sonra yine "Sevgili Müge Anlı ısrarla Narin'imizi neden işlemiyorsun? Neden!" sorusunu sormuştu. Bu ısrara daha fazla dayanamayan Müge Anlı da canlı yayında sert bir açıklama yapmıştı.

"ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

Anlı, "Halen bu konular konuşulurken adımın geçmesini esefle kınıyorum ben özellikle bu konulara girmedim. Yayına girerken yayın yasağı vardı, bana çık yayında konuş dediler. Bilmediğim, işlemediğim, muhabir göndermediğim gözüne bakıp konuşmadığım insan grubuyla ilgili nasıl yorumda bulunabilirim? Ben araştırıyorum, okuyorum, çalışıyorum. İnsan çalıştığı şey hakkında yorum yapar. Yoksa uzaktan at kafadan bilgi yarışması. Benim adımı kimse bu işlere katmasın, katanları da tek tek isimleriyle cevap veririm altından kalkamazsınız. Ben özellikle işlemedim..." demişti ve böylece son noktayı koymuştu.

Demet Akalın da bu açıklamanın ardından Müge Anlı'yla ilgili bir paylaşım yaptı.

Akalın, "Mügeciğim bana sallamana gerek yok! Seni izler hapisten belki insafa gelir horozumu kesiyordu diyen anası! Ay herkesin merak ettiği sorudan niye rahatsız olursun ki? Garip!" dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Akalın, X hesabından Müge Anlı'nın kendisini aradığını söyledi. Anlı'nın kendisine "Sana söyler miyim aşk olsun." dediğini yazdı.