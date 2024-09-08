Demet Akalın'dan Narin Güran paylaşımı Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından isyan eden Demet Akalın, sosyal medyadan idam çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

19 gün sonra bir derede cansız bedeni bulunan Narin herkesi yasa boğarken, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medyadan isyan etti.

Narin kaybolduğu günden beri paylaşım yapan Akalın, bu kez "idam gelsin" diye çağrıda bulundu.

DEMET'İN İSYANI

Demet Akalın ve Hadise gibi çok sayıda ünlü isim de Narin’in ölüm haberiyle büyük yıkım yaşadı ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

Ünlü popçu Demet Akalın, "İdam gelmeli !!! İnsan hakkıysa Narin'in hakkıydı yaşamak!!! Tecavüzcülere, bebeklere uzanan eller yaşamamalı!" sözleriyle isyan etti.