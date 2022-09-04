Demet Akalın'dan nikah masasına oturacak Merve Boluğur'a gönderme

Popçu Demet Akalın, Mert Aydın'ın evlilik tekklifine kabul eden Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlanan Tweet'inde "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" dedi.

Oyuncu Merve Boluğur (34), 2015'te evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç'tan (39) iki yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı.

Merve Boluğur, yaklaşık iki aydır aşk yaşadığı DJ sevgilisi Mert Aydın (35) ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'ın evlilik teklifini kabul ederek hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımı attı.

Akalın'dan Boluğur'a gönderme

Çiftin evliliği sosyal medyada gündem olurken bir paylaşım da Demet Akalın'dan geldi.

Ünlü popçu Demet Akalın, Twitter hesabından attığı bir Tweet'le adından söz ettirdi.

"20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır"

Demet Akalın, "20 günde nikah masasına oturtan kıza da şapka çıkarılır, vay be. Helal" paylaşımını yaparken tweet, Merve Boluğur'a gönderme olarak yorumlandı.

Akalın'a, bir takipçisinden "20 günde tanıdığı birisiyle evlilik gibi önemli bir kararı verenin bence aklından şüphe etmek gerek. Asıl yıllarca evli olup birbirini hiç aldatmayan, bunu isteyerek böyle davranan kişilere şapka çıkarılır bence!" şeklinde cevap geldi.

Demet Akalın, "Olsun ettirdi ya." ifadelerini kullanarak cevap verdi.