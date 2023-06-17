Demet Akalın'dan 'servis bedeli' tepkisi Gittiği restoranda ödediği 'servis bedeli' ücretine tepki gösteren Demet Akalın, "hoş değil" yorumunu yaptı. Restoranın bu bedeli hak etmediğini dile getiren Akalın, “Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil” dedi.

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Lüks restoranlar artık bahşiş beklemiyor, direkt hesaba ekliyor…

Masaya açılan servislerin ve hizmet eden garsonların bahşişini ödenen ücrete dahil eden restoranlar, bunu 'servis bedeli' olarak yansıtıyor.

Müşteri hesabı istediğinde yüzde 10’luk bir ilave görüyor.

Bu durum, pek çok kişinin canını sıkıyor.

"Anladık kazıklanacağız da..."

İlginç çıkışlarıyla tanınan şarkıcı Demet Akalın da, mağdurlardan biri oldu…

Bodrum'da bir restorana giden şarkıcı, önce gelen hesaba ardından da kesilen bedele isyan etti.

Bonfile, deniz mahsullü salata, ıstakozlu spagetti sipariş eden Akalın, bunlara toplamda 5 bin 652 lira ödedi.

Ancak hesaba yansıtılan 514 liralık servis bedeli ücreti, Akalın'ı çıldırttı.

Sosyal medya hesabından adisyonu paylaşan Akalın, “Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

"Emrivaki ile paranı alıyorlar"

Akalın, sonrasında bir paylaşım daha yaparak mekanın bu ödemeyi hak etmediğini söyledi.

Şarkıcı, "Bazı mekanlarda servis ücreti otomatik şekilde yüzdesi alınarak hesaba yansıyor. Ama bazı yerler var ki servis hizmeti olarak asla o ücreti hak etmiyor. Ve sen mecburi onu ödemek zorunda kalıyorsun. Bir nevi emrivaki ile paranı alıyorlar! Hoş değil." ifadelerini kullandı.

Destek gördü

Akalın’ın sitemi gündem yarattı.

Çoğu Twitter kullanıcısı, şarkıcıya hak veren yorumlarda bulundu.