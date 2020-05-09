Demet Akalın'dan 'Seviyorum seni be zalim' paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medyada iki yıl önce boşandığı Okan Kurt ile düğün fotoğrafını paylaşarak, evliliklerinin 9. yıl dönümünü kutladı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 2018 yılının Eylül ayında eşi Okan Kurt ile boşanmış, çok geçmeden ise yeniden bir araya gelmişti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Akalın, eski eşi Okan Kurt ile 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

"SEVDİM SENİ BE ZALİM"

Akalın, hesabından düğüne ait bir fotoğraf yayınlayarak, “Sevdim seni be zalim. Zalim olan sen misin, yıllar mı bilemedim. 9. yıla girdik he vay be.” notunu yazdı.