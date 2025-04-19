Ünlü popcu Demet Akalın, geçtiğimiz gün Nevşehir’de sahne aldı..

Ancak sahne sırasında seyircilerden bazılarının sigara içmesi ünlü şarkıcıyı rahatsız etti..

Mekanda sigara içen seyircilere tepki gösteren Akalın, sert konuştu.

"S*ÇTIN PROGRAMIMIN İÇİNE, İÇMEYİN ŞUNU"

Seyirciye dönüp "Sigara içiyorsunuz herhalde?” diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, ‘Bana ne ya!’ diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum...S*çtın programımın içine, içmeyin ağabey şunu. Ben gidince içersiniz yani!