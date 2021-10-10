Bodrum’da konser veren Demet Akalın, adı sık sık okul projeleri ile anılan Gülben Ergen için “Köy okulu yaptırıyorum ama öyle Gülben gibi milletten para toplayarak yaptırmıyorum” dedi.

Muğla’nın Bodrum İlçe Belediyesi'nin “Sarıyaz Konserleri” kapsamında sahne alan Demet Akalın, şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Saatler önceden konsere girmek için kuyruk oluşturan Bodrumlular, unutulmaz bir gece yaşadı.

BİR AN OLSUN YERİNDE DURAMADI

Art arda iki konser veren Akalın, önce ağustos ayında yangında mağdur olan Mumcular halkı ile buluştu, ardından Bodrum Kalesi'ne geçti.

Şarkılarını seslendirdiği sırada bir an olsun yerinde durmayan Akalın, bir müddet şarkılarını dinleyicilerin arasında söyledi.

Şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Demet Akalın’dan şoke eden Gülben Ergen sözleri ViDEO

“BEN GÖNÜLLÜ BAŞKANIM”

“Bu memleket hepimizin, yangını ilk duyduğumda elime bir pet şişe alıp yangına koşmak istedim. Çok şükür kötü günlerdi ama geçti. Bir daha tekrarını Allah yaşatmasın.” diyen Akalın, şöyle devam etti:

“Bodrum Kalesi'nde konser vermek muhteşem bir duygu. Burada eskiden usta sanatçılar sahne aldı. Burada sizlerle beraber olmak çok güzel bir şey ama bugün gördüğüm ve hoşuma giden şey Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın halkın arasında gülüp oynaması, dans etmesi, halkla fotoğraf çektirmesiydi. Bir an aklımdan bende mi belediye başkanı olsam, hatta Bodrum’dan mı siyasete girsem diye düşündüm. Ben gönüllü başkanım.”





“GÜLBEN GİBİ PARA TOPLAMIYORUM”

Konuşmasını sürdüren şarkıcının Gülben Ergen ile ilgili sarf ettiği sözler şoke etti.

Akalın, “Antalya’da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum.” dedi.

Konseri dışardan izleyenleri gören Demet Akalın, bariyerleri açtırarak halkı sahne önüne kadar aldırmayı da ihmal etmedi.