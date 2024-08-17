Demet Akalın'dan ünlülere fidan çağrısı İzmir, Bolu, Aydın ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının ardından Demet Akalın, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi

İzmir, Bolu, Aydın ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının ardından, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler söndürmek için canla başla çalışıyor ancak yanan yerlerde de hasar büyük...

Yangınların sona ermesinin akabinde yeniden yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmalara ise Demet Akalın da destek vermek istiyor...

ÇAĞRI YAPTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akalın, yeni bir paylaşım daha yaptı ve ünlü isimlere bir çağrıda bulundu. Şarkıcı, İzmir'den fidan dikimi başlatılmasını teklif etti.

"BÜYÜK FİDAN DİKİMİ"

Demet Akalın çağrısında, "Sanatçılar başta olmak üzere büyük fidan dikimi başlatalım İzmir'den.." ifadelerine yer verdi.