Demet Akalın'dan ünlülere fidan çağrısı
Haber Merkezi

İzmir, Bolu, Aydın ve Manisa'da çıkan orman yangınlarının ardından, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler söndürmek için canla başla çalışıyor ancak yanan yerlerde de hasar büyük...

Yangınların sona ermesinin akabinde yeniden yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

Bu çalışmalara ise da destek vermek istiyor...

ÇAĞRI YAPTI

hesabını aktif kullanan Akalın, yeni bir paylaşım daha yaptı ve ünlü isimlere bir çağrıda bulundu. Şarkıcı, İzmir'den fidan dikimi başlatılmasını teklif etti.

"BÜYÜK FİDAN DİKİMİ"

Demet Akalın çağrısında, "Sanatçılar başta olmak üzere büyük fidan dikimi başlatalım İzmir'den.." ifadelerine yer verdi.

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