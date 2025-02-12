Demet Akalın'ı kızdıran yorum! Takipçisi son karesinde ünlü şarkıcıyı tanıyamadı

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden Demet Akalın, hem paylaşımlarıyla hem de yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor.

Verdiği kilolarla da adından söz ettiren Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 Şubat'ta çıkaracağı yeni şarkısının müjdesini verdi.

Klibinde yapay zeka kullanan Akalın, bir kareyi de Instagram hesabından paylaştı.

"EBEN"

Akalın'ın paylaşımını gören bir takipçisi de "Fotoğraftaki kim?" yorumunu yaptı. Yoruma sinirlenen Akalın "Eben" cevabını verdi.