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    Demet Akalın'ın Beyonce kombini beğenilmedi

    Her giydiği olay olan şarkıcı Demet Akalın'ın bu sefer de Beyonce kombini eleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 07:24
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    Demet Akalın'ın Beyonce kombini beğenilmedi

    Koronavirüse yakalanan ve bir haftadır sunucusu olduğu programda yer almayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, iyileştikten sonra ekranlara geri döndü.

    Sürekli dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen Akalın, şimdi de daha ilk kez Beyonce'un üzerinde gördüğümüz eşofmanla ekrana çıktı.

    AYAKKABIYI UYDURAMADI

    Bu eşofman takımını Türkiye'de ilk giyen isim olan Akalın'ın eşofman altına giydiği ayakkabılar geçer not almadı.

    Demet Akalın'ın tercih ettiği eşofmanın fiyatı ise eşofman altı 1.249 TL, eşofman üstü 1.169 TL, üzerine giydiği body ise 729 TL.

    Demet Akalın ın Beyonce kombini beğenilmedi #1

    Demet Akalın ın Beyonce kombini beğenilmedi #2

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