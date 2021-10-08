Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta macerası kısa sürdü

Fatih Ürek, Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta ekibini bıktırdığını ve programdan ayrıldığını dile getirdi.

Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ın yarışmanın sunuculuğunu bıraktığını duyurdu. Akalın hakkında açıklama yapan Ürek, şarkıcının ekibi çileden çıakrdığını söyledi.

İddiaların ardından canlı yayına bağlanan Akalın, şunları söyledi:

"BEN DAYANAMADIM"

"O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim.

"EN ÇOK FATİH YAKIŞIYORDU"

Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşına geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."