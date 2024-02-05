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Demet Akalın'ın kızı Hira 10 yaşında! Icardi hayranı çıktı

Demet Akalın'ın kızı Hira 10 yaşında! Icardi hayranı çıktı Demet Akalın ile Okan Kurt'un kızları Hira, önceki gün 10 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının yeni yaşı için büyük bir parti organize etti.