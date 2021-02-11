Demet Akalın'ın koronavirüs isyanı

Eski eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu belirten Akalın, isyan etti.

Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan iş insanı evinde karantina sürecine başladı.

"AYIPTIR GÜNAHTIR"

Evinde karantinaya giren Demet Akalın, eski eşinin koronavirüse yakalanmasına duyarsızlığın neden olduğunu olduğunu belirterek sosyal medya hesabından böyle isyan etti:

"Covid testiniz pozitif çıkınca 'Merhaba' dediğiniz insana bile haber verin. Ayıptır, günahtır! Herkesin çoluğu çocuğu var! İnsanlık.. Ah ah"

Kurt’la temaslı olan Demet Akalın da karantinaya girdi.