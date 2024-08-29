Demet Akalın'ın Narin Güran'la ilgili attığı tweet tartışma çıkardı Ünlü şarkıcı Demet Akalın da 8 gündür haber alınamayan Narin Güran hakkında konuştu.

Haber Merkezi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha da haber alınamayan Narin Güran için günlerdir süren aramalar devam ediyor.

Geçtiğimiz saatlerde ise TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan'dan umutları yükselten bir iddia gelmişti. Atılgan, Narin'in bir aile bireyinin yanında olabileceğinden ve hayatta olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini iddia etmişti.

Atılgan paylaşımında "Arkadaşlar yayınım sırasında Narin ile ilgili bir bağlantı yaptık. Gazeteci arkadaşımız Narin’in çok çok yakın bir aile ferdi tarafından tutulduğunu ve yüksek olasılık hayatta olduğunu söyledi. Muhtemelen bugün iyi bir haber alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Tüm Türkiye, tek yürek Narin'in bulunmasını beklerken, sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Herkesin dikkatini çeken acı olaya bir yorum da Demet Akalın'dan geldi.

"TADIM TUZUM YOK"

Çok üzüldüğünü dile getiren ünlü şarkıcı "Ahhh düşünmek bile istemiyorum!! Aklımdan geçiremiyorum bile... 'Şahane bi hayatımız vardı' diyor baba ahh. Hiç tadım yok şu kız bi bulunsa" diye yazdı.

"İDAM CEZASI OLSAYDI"

Akalın'ın bir sonraki paylaşımındaki "İdam cezası olsaydı bu kadar kolay olmazdı bu işler..." yorumu ise tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar Akalın'ın çıkışına destek verirken, bazı kullanıcılar da idamın çözüm olmadığını savundu.