Demet Akalın'ın partneri belli oldu Acun Ilıcalı ile anlaşan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yeni programındaki partneri Jess Molho oldu.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda Acun Icalı ile el sıkıştığını duyurmuştu.

"Hayırlı olsun diyelim mi?"

Instagram hesabından Acun Ilıcalı ile bir fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, paylaşıma "Hayırlı olsun diyelim mi?" notunu düşerek TV8'i ve hayat arkadaşı Okan Kurt'u etiketlemişti.

Demet Akalın'ın TV8'de öğleden sonra yayınlanacak gündüz kuşağı programında yer alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Akalın, ünlü sunucu Jess Molho ile fotoğrafını paylaşarak 'Hayata dair ne varsa konuşacağız' notunu düştü.