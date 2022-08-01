Demet Akalın'ın Tuba Büyüküstün paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Zeytin Ağacı dizisi hakkında paylaşım yaptı.

Gündemi yakından takip eden Demet Akalın, yeni yayınlanan progamları, dizileri ve filmleri de kaçırmıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden Akalın, şimdi de Zeytin Ağacı dizisi hakkında bomba paylaşım yaptı.

"Tuba bile iyi oynuyor"

Zeytin Ağacı dizisi hakkında Twitter'dan paylaşım yapan Demet Akalın, "Uykusuz bayağı sardı Zeytin Ağacı. Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün dur bakalım..." diye yazdı.