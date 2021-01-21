Dil bilgisi konusunda eleştirilen Demet Akalın, kızının Türkçe dersine yardım ederken isyan etti.

Sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü popçu Demet Akalın, Instagram hesabından kızı Hira'nın Türkçe kitabını paylaştı. Kitabı şaşkınlıkla inceleyen ünlü şarkıcı, adeta isyan etti.

"BEN YAPSAM İÇİMDEN GEÇERSİNİZ"

Dil bilgisi ve imla hatası yaptığı için sık sık eleştirilen Akalın, kızı Hira'nın Türkçe kitabından hecelerin nasıl ayrıldığını gösteren örnekleri takipçileri ile paylaştı.

"40 YILLIK ŞEYLERİ NEDEN DEĞİŞTİRİRLER"

Akalın, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Ben yapsam içimden geçersiniz. 40 yıllık bildiğimiz şeyleri neden değiştirirler anlamadım." dedi. Demet Akalın’ın paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Demet Akalın'ın Türkçe dersi isyanı VİDEO