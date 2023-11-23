Demet Akbağ'ın komik internet alışverişi anısı: Oyuncağını almışım İnternetle arasının pek iyi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu Demet Akbağ, bir alışveriş anısını paylaştı.

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Son olarak Akrep dizisiyle seyirci karşısına çıkan usta oyuncu Demet Akbağ, Levent'teki bir konferans salonunda bir söyleşi gerçekleştirdi.

Birçok konuda samimi açıklamalar yapan Akbağ, internette yaptığı bir hatayı anlatarak herkesi güldürdü.

Sosyal medya ve internetle arasının pek iyi olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, bir alışveriş sitesinden aldığı tost makinesinin oyuncak olarak geldiğini söyledi.

"Alışveriş bile yapamıyorum"

Akbağ, "İnternet ve sosyal medyayla aram iyi değil. Alışveriş bile yapamıyorum.

"Oyuncak tost makinesi almışım"

Tost makinem bozuldu, internetten alayım dedim. Meğer oyuncak tost makinesi almışım. Avucum kadar bir şey.

Çocuk oyuncakları bile almış başını gitmiş. Şimdi ya geri göndereceğim ya da çocuğu olan birine vereceğim." diye konuştu.