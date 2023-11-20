Demet Evgar, bebek odasında seksi pozlar verdi Başarılı oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'nin oyun evinin yanında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayınca gündem oldu.

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Geçtiğimiz yıl uzun zamandır birlikte olduğu Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar, ağustos ayında kızı Mavi'yi kucağına almıştı.

Gelen teklifleri rafa kaldıran ve kızıyla vakit geçiren Evgar, sosyal medyada oldukça aktif olduğu Instagram hesabından yeni paylaşımlar yaptı.

Son olarak kızı Mavi'nin odasından paylaşım yapan Evgar pozlarıyla dikkat çekti.

"Kızımın sarayından"

Siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kızının odasında şekilden şekle giren ünlü oyuncu, pozlarına "Kızımın sarayından" notunu düştü.

Eleştirildi

Evgar'ın verdiği pozlar takipçilerinin hoşuna gitmedi. Evgar'ın kombini eleştirilerin hedefi oldu.

"En seksi anne"

Ancak Evgar'ın pozlarını seksi bulanlar da vardı. Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından oyuncuya "En seksi anne" yorumunda bulundu.