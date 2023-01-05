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    Demet Evgar, botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti’ye aldı

    Demet Evgar, kullandığı filtrede botoks ve dolguyu fazla kaçıran kişilerin konuşma tarzı ile dalga çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 10:55
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 11:11
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    Demet Evgar, botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti’ye aldı

    Levent Babataş ile geçen Mart ayında nikah masasına oturan Demet Evgar, 5 ay önce Mavi adını verdiği bebeğini kucağına alarak ilk kez annelik sevinci yaşamıştı.

    Vaktinin büyük bir kısmını çocuğuyla geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

    "İkileme şov"

    Botoks ve dolguyu fazla kaçıranları tiye alan Evgar, Instagram hesabından dudaklarını büyüterek bir video yayınladı. Oyuncunun "İkileme şov" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada çok kouşulanlar arasına girdi.

    Demet Evgar, botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti’ye aldı VİDEO

    Demet Evgar, botoks ve dolguyu fazla kaçıranları ti’ye aldı #1


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