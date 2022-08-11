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    Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı

    kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan Demet Evgar, arkadaşlarını eve topladı ve bir ritüeli daha gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 08:33
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    Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı

    8 aylık hamile başarılı oyuncu Demet Evgar, 4 ay önce 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu.

    Şimdilerde 'Mavi' adını verdiği kızını kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "Ritüele doyamayanlar"

    Geçtiğimiz haftalarda kızını muhtemelen köy okuluna yazdıracağını ifade eden Evgar paylaşımına; "Ve Kurtlarla Koştu Kadınlar….Yine bir çemberde beraberdik…İğde çekirdeklerini deldik, lavanta dolu keselere diktik, nazar boncuklarıyla süsledik. Elin emeği, gözün nuru üzerimizde olsun. Ritüele doyamayanlar kulübünde geçen hafta." notunu düştü.

    Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı #1

    Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı #2

    Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı #3


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