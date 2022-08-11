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Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı

Demet Evgar, doğurmadan son bir ritüel daha yaptı

kızı Mavi'yi kucağına almak için gün sayan Demet Evgar, arkadaşlarını eve topladı ve bir ritüeli daha gerçekleştirdi.