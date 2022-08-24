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    Demet Evgar hastaneden çıktı

    Anne olmak için gün aylardır gün sayan Demet Evgar, sonunda kızına kavuştu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:02
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    Demet Evgar hastaneden çıktı

    6 yıldır Levent Babataş ile ilişki sürdüren ünlü oyuncu Demet Evgar, geçen mart ayında nikah masasına oturmuştu. Nikahta hamile olan Demet Evgar, kızı Mavi'yi dünyaya getirmek için hastaneye yatmıştı.

    En son ekranlara veda eden 'Alev Alev' dizisinin başrolünde yer alan  42 yaşındaki oyuncu Demet Evgar, kızı Mavi'yi kucağına aldı.

    Normal doğum

    Taksim'de bir hastanede normal doğum yapan oyuncu, taburcu oldu.

    Doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğundan oluşan bir ekip girdi.


    Demet Evgar hastaneden çıktı #1


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