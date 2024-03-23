Demet Evgar Kate Middleton haberlerine isyan etti! Gazze'de çocuklar bombalanıyor...

ensonhaber.com
Türkiye ve dünya birkaç haftadır Prenses Kate Middleton'u konuşuyor.
Ocak ayından beri ortalarda olmayan Kate, dün bir açıklama yaparak kansere yakalandığını duyurdu.
Gündemi meşgul eden bu haberlere ise Demet Evgar'dan tepki geldi.
Sosyal medyadan paylaşım
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Evgar, Gazze'de öldürülen masum çocuklara değindi.
Evgar'ın yaptığı paylaşımda, "Prenses Kate öldü mü bilmiyorum ama Gazze'deki çocukların İsrail tarafından bombalandığını biliyorum" ifadeleri yer aldı.
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