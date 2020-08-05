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    Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı

    Demet Evgar, koronavirüs salgınını ciddiye almayanlara sosyal medya hesabından isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 12:13
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    Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı

    Doktor bir arkadaşını virüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu Demet Evgar, koronavirüs yokmuş gibi tatil yapanlara sinirlendi.

    "KORONAVİRÜS BİTTİ"

    Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözlerle isyanını dile getirdi:

    “Sahillerde, gece kulüplerinde dolaşın arkadaşlar. Koronavirüs bitti kalmadı nasılsa”

    Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı #1

    Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı #2

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