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- Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı
Demet Evgar, sorumsuz tatilcilere çattı
Demet Evgar, koronavirüs salgınını ciddiye almayanlara sosyal medya hesabından isyan etti.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 12:13
Doktor bir arkadaşını virüs nedeniyle kaybetmenin acısını yaşayan ünlü oyuncu Demet Evgar, koronavirüs yokmuş gibi tatil yapanlara sinirlendi.
"KORONAVİRÜS BİTTİ"
Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözlerle isyanını dile getirdi:
“Sahillerde, gece kulüplerinde dolaşın arkadaşlar. Koronavirüs bitti kalmadı nasılsa”