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Demet Evgar'dan 5'inci ay pozu
'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Demet Evgar, hamileliğinin 5. ayına girdi.
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 13:53
- Güncelleme : 26.04.2022 - 14:12
Geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren oyuncu Demet Evgar'ın, hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar, bir dergi için objektif karşısına geçti.
Mayoyla poz verdi
Siyah bir mayo giyen 41 yaşındaki oyuncu, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
5 aylık hamile olan Demet Evgar, çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Evgar'ın paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda da ilk kez ayna karşısında verdiği pozu Instagram'dan yayınlamıştı.