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    Demet Evgar'dan 7,5 ay pozu

    7,5 aylık hamile Demet Evgar, karnı burnunda pozunu deniz kenarından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 10:29
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    Demet Evgar'dan 7,5 ay pozu

    Demet Evgar, 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile mart ayında nikah masasına oturdu. Hamile olduğu için sade bir nikah töreni yapan Evgar, mayıs ayında da arkadaşlarını çağırarak evinde düğün yaptı.

    Hamilelik paylaşımları

    Kız bebek bekleyen oyuncu, hamilelik heyecanını sosyal medyadan yayınlandığı fotoğraflarıyla sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Demet Evgar dan 7,5 ay pozu #1

    7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda deniz kenarında verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

    Birçok ünlü ismin yorum yaptığı paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti.

    Demet Evgar dan 7,5 ay pozu #2


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