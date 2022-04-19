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Demet Evgar'dan hamilelik pozu
Anne olmak için gün sayan Demet Evgar'dan ayna pozu geldi.
- Haber Merkezi
- 19.04.2022 - 07:11
- Güncelleme : 19.04.2022 - 08:28
Geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar'dan yeni fotoğraflar geldi.
Bebek büyüyor
Hamile olan Demet Evgar, ayna karşısında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.