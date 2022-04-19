Petrol
113.32
0.14%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.156
4.05%
BTXN Coin
30.97
-4.14%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Demet Evgar'dan hamilelik pozu

    Anne olmak için gün sayan Demet Evgar'dan ayna pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 07:11
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 08:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Evgar'dan hamilelik pozu

    Geçtiğimiz ay Emirgan'daki evinde düzenlediği sade bir nikahla yaşamını işletmeci Levent Babataş'la birleştiren Demet Evgar'ın, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

    'Mavi' adını vereceği kızını kucağına almaya hazırlanan Evgar'dan yeni fotoğraflar geldi.

    Bebek büyüyor

    Hamile olan Demet Evgar, ayna karşısında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice belirginleştiği görüldü.

    Demet Evgar dan hamilelik pozu #1

    Demet Evgar dan hamilelik pozu #2

    Demet Evgar dan hamilelik pozu #3


    İlginizi Çekebilir

    Bella Hadid: Instagram Filistin paylaşımlarını engelliyor
    Magazin

    Bella Hadid: Instagram Filistin paylaşımlarını engelliyor

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Athena Tapınağı'nın koruyucuları 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak
    Kültür Sanat

    Athena Tapınağı'nın koruyucuları 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak

    Görüş Bildir