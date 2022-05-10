Demet Evgar'ın anneliğe geçiş kutlaması

İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar, baby shower yerine arkadaşlarıyla ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı.

6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Demet Evgar, anne olmak için gün sayıyor.

Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' verdi.

Baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu, yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

"Dualarla onurlandırdık"

Kutlamadan video paylaşan Evgar, "Analığı, yaratımı ; Mavi ile kızkardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsuun." yazdı.