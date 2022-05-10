Petrol
106.05
0.10%
Euro
16.13
1.17%
Dolar
15.25
1.07%
Altın
913.37
1.57%
Borsa
2491
1.04%
Bitcoin
491.256
-3.63%
BTXN Coin
14.66
-4.43%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Demet Evgar'ın anneliğe geçiş kutlaması

    İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan oyuncu Demet Evgar, baby shower yerine arkadaşlarıyla ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 11:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Evgar'ın anneliğe geçiş kutlaması

    6 yıllık sevgilisi Levent Babataş ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Demet Evgar, anne olmak için gün sayıyor.

    Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide 'Cemre' karakterini canlandıran ve bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Evgar, hamileliğinde altıncı aya girdi. Heyecanı günden güne artan güzel oyuncu, 'baby shower partisi' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması' verdi.

    Baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu, yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.

    Demet Evgar ın anneliğe geçiş kutlaması #1

    "Dualarla onurlandırdık"

    Kutlamadan video paylaşan Evgar, "Analığı, yaratımı ; Mavi ile kızkardeşlerimle, şarkılarla, dualarla, masallarla, danslarla onurlandırdığımız günümüz kutlu olsuun." yazdı.

    Demet Evgar ın anneliğe geçiş kutlaması #2

     

    Demet Evgar ın anneliğe geçiş kutlaması #3


    İlginizi Çekebilir

    Erzurum’daki Karasu Nehri'nde ‘atlı banana’
    İç Haber

    Erzurum’daki Karasu Nehri'nde ‘atlı banana’

    Tekirdağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!
    BtcPrime

    Altcoinlerdeki alım fırsatını sakın kaçırmayın!

    Görüş Bildir