Demet Özdemir 33 oldu! Doğum günü tarzı çok beğenildi

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Hem oyunculuktaki başarısı hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Demet Özdemir, yeni yaşına girdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Demet Özdemir, yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı.

"Eşref Rüya" ile ekrana dönmeye hazırlanan Demet Özdemir, doğum günü için siyah süper mini elbise tercih etti.

"HOŞ GEL 33"

Tarzıyla hayranlarından tam not alan güzel oyuncu, pozlarını da paylaşınca beğeni topladı. Özdemir, paylaşımına "Hoş gel 33, ruhum hâlâ 17" yazdı.